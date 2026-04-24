موسكو: نأخذ خطط ألمانيا للتسليح على محمل الجد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، أن موسكو تأخذ خطط ألمانيا لتعزيز قدراتها العسكرية على محمل الجد، وينبغي النظر إلى هذه التطلعات على أنها محاولة من برلين للقيادة في أوروبا.

وقال ليوبينسكي: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كما يفعل العديد من حلفاء ألمانيا في أوروبا. حتى أن بعض أقرب جيران ألمانيا لا يرون الأمر بالطريقة نفسها"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار ليوبينسكي، إلى أن خطط برلين المماثلة "يمكن وينبغي النظر إليها على أنها محاولة للحصول على وظائف قيادية في أوروبا".

وكما صرح السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشاييف، سابقا لوكالة سبوتنيك، فإن مسار أوروبا الغربية نحو العسكرة يأتي بنتائج عكسية ولا يسهم في إحراز تقدم نحو الحوار.

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد صرح في ديسمبر الماضي 2025 أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إطلاق 225 مشروعًا كبيرًا، بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 138 مليار يورو، مشيرًا إلى أن العديد من أنظمة التسليح هذه بدأت تصل الآن إلى الوحدات العسكرية.

يذكر أنه بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تعهدت الحكومة الألمانية باستثمار 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الجيش وأعلنت عن صندوق خاص للدفاع من أجل هذا الغرض بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار).