مباحثات صينية تايلاندية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير خارجية الصين وانج يي مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الجمعة، خلال زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون.

وقالت راتشادا دهناديريك، المتحدثة باسم حكومة تايلاند إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والاحتيال الالكتروني وغير ذلك من المجالات الأخرى.

وذكرت المتحدثة أن أنوتين شكر الصين لدعمها المتواصل لتايلاند، بينما هنأ وانج أنوتين على احتفاظه بمنصبه بعد الانتخابات وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين تايلاند والصين ستستمر في التحسن.

واستقبل أنوتين وانج في مقر الحكومة في بانكوك. وتصافحا بينما كان يتم التقاط صور لهما قبل الاجتماع.

وقال مسئولون إن وانج أجرى محادثات أيضا في وقت سابق مع نظيره التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو.

وكان وانج قد وصل إلى تايلاند أمس الخميس في زيارة تستمر ثلاثة أيام، في أعقاب اجتماعات مع وزراء الحكومة في كمبوديا تركزت على تعزيز العلاقات السياسية والأمنية للبلدين.

ومن المقرر أن يزور ميانمار بعد ذلك، حسب وزارة الخارجية الصينية.



