كالاس تحذر من خطورة إبرام اتفاق أضعف بين أمريكا وإيران

حذرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من خطورة أن تتمخض مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق "أضعف" من الذي تم إبرامه قبل عقد.

وذكرت كالاس اليوم الجمعة في قبرص: "إذا تمحورت المحادثات حول (القضية) النووية فحسب دون حضور خبراء في الطاقة النووية، سينتهي بنا المطاف إلى اتفاق أضعف من خطة العمل المشتركة الشاملة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015 الذي تم إبرامه بين إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وانسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2018.

وأضافت كالاس أنه إذا لم يطرح المفاوضون "البرامج الصاروخية الإيرانية ودعم إيران لوكلائها وأنشطتها الهجينة والسيبرانية في أوروبا" فهناك احتمال "أن ينتهي بنا المطاف إلى إيران أخطر".