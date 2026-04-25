أعلنت RATP Dev Mobility Cairo تطبيق جدول زمني جديد لتشغيل قطار العاصمة الإدارية (LRT)، اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع وحتى إشعار آخر، في إطار تنظيم التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه وفق الجدول الجديد، ستكون حركة القطارات بين محطة عدلي منصور التبادلية ومحطة مدينة الفنون والثقافة أكثر كثافة خلال فترات الذروة، حيث تعمل القطارات كل 10 دقائق من الساعة 7:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا من محطة عدلي منصور، ومن الساعة 2:30 ظهرًا حتى 5:30 مساءً من محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأضافت أنه خارج أوقات الذروة، ستتحرك القطارات كل 20 دقيقة، بينما تقل وتيرة التشغيل بعد الساعة 9:00 مساءً لتصبح كل 30 دقيقة، مع تحديد آخر رحلة من كلا الاتجاهين في تمام الساعة 10:15 مساءً، في حين يمتد التشغيل حتى بدر بآخر رحلة في الساعة 10:45 مساءً.

وتابعت أنه فيما يخص القطاع بين بدر ومدينة المعرفة، تعمل القطارات خلال أوقات الذروة كل 30 دقيقة، وخارج الذروة كل 40 دقيقة، بما يحقق توازنًا بين حجم الطلب وكفاءة التشغيل.

وأشارت إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الشركة إلى تحسين انتظام الخدمة وتوفير تجربة تنقل أكثر مرونة وكفاءة للركاب، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.