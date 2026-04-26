حرائق الغابات في ولاية جورجيا الأمريكية تدمر أكثر من 120 منزلا وتهدد المزيد من السكان

يواصل حريق غابات في جنوب شرقي ولاية جورجيا، تهديد المنازل والأرواح اليوم السبت، في وقت حذر فيه المسؤولون من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى انتشار النيران.

ووصف مدير مقاطعة برانتلي، جوي كاسون، الوضع بأنه "متغير ومتسارع" في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وناشد السكان "الرجاء الإخلاء" إذا طلب منهم ذلك.

وقال: "سيتحرك هذا الحريق بسرعة كبيرة بمجرد وصول هذه الرياح في وقت لاحق اليوم".

واندلع حريق الطريق السريع 82 منذ يوم الاثنين، ودمر 87 منزلا على الأقل.

وقال حاكم جورجيا برايان كيمب، أمس الجمعة، إن هذا هو أكبر عدد يتسبب به حريق واحد في تاريخ الولاية.

واندلع الحريق نتيجة اصطدام بالون من رقائق معدنية بخطوط كهرباء مشحونة، مما أدى إلى حدوث قوس كهربائي أشعل مواد قابلة للاشتعال على الأرض.