المستشار الألماني يرفض زيادة ديون الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن رفضه زيادة ديون الاتحاد الأوروبي عند إعداد الميزانية طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، وذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص.

وقال ميرتس في نيقوسيا اليوم الجمعة: "لقد أبلغت زملائي بالفعل أننا سنضطر إلى تحديد أولويات جديدة، وهذا يعني أنه يتعين علينا أيضا خفض الإنفاق في بنود أخرى من الميزانية الأوروبية، ما لا يمكن قبوله من وجهة النظر الألمانية هو زيادة الديون. كما أن إصدار سندات أوروبية في أسواق المال غير مطروح أيضا".

وأشار ميرتس إلى أن العديد من الدول الأعضاء تشاركه هذا الموقف، قائلا: "يجب على أوروبا أن تتدبر أمورها بالموارد المالية المتاحة".

ومن المقرر أن يكون ملف الميزانية على جدول أعمال اليوم الثاني من القمة.

ويعد تمويل خطط الاتحاد الطموحة، مثل تعزيز القدرة التنافسية وتطوير القدرات الدفاعية، من أبرز نقاط الخلاف، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأعضاء ضغوطا مالية نتيجة الأزمات المتلاحقة.