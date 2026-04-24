كوريا الجنوبية تطلب تعاون إيران بشأن عبور آمن للسفن بمضيق هرمز

طلبت كوريا الجنوبية من إيران، التعاون لضمان عبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، وسط غموض حول مصير جولة ثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك خلال لقاء في طهران، جمع المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية إلى إيران تشونج بيونجها، مع وزير الخارجية عباس عراقجي، وفق بيان لوزارة خارجية كوريا الجنوبية، الخميس.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أعرب مبعوث كوريا الجنوبية عن أمله في استئناف محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، للمساهمة في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد تشونج، أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين سيئول وطهران.

يأتي ذلك بينما لا تزال 26 سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية و173 بحارا كوريا جنوبيا عالقين في مضيق هرمز بسبب الأزمة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يمر من خلاله نحو 20 إلى 30% من إجمالي تدفقات الغاز الطبيعي المسال والنفط في العالم.

وخلال أزمة المضيق، حافظت سيئول على تواصلها مع إيران ودول المنطقة لضمان سلامة السفن والطواقم، وتبادل المعلومات بالخصوص.

من جانبه، أكد عراقجي أن إيران "اتخذت إجراءات وفقا للقانون الدولي للدفاع عن أمنها ومصالحها، وأن المسئولية عن العواقب تقع على عاتق المعتدين"، بحسب بيان للحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى طهران، في ظل استمرار التوترات رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعلنت سيئول أنه "ليس لديها خطط في هذه المرحلة" لدفع رسوم عبور لإيران مقابل إخراج سفنها العالقة من المضيق.

والخميس، أفادت وكالة أنباء "فارس"، بأن سفينة شحن إيرانية وصلت إلى البلاد عبر بحر عُمان، رغم محاولة البحرية الأمريكية الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بحرية بلاده سيطرت على سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد اعتراضها في خليج عُمان، بدعوى محاولتها كسر الحصار البحري.

وفي 20 أبريل الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها في 13 من الشهر نفسه، أصدرت القوات الأمريكية تعليمات لـ27 سفينة بالعودة أو التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وكان ترامب قد أعلن، عقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات مع إيران في باكستان، بدء فرض حصار على مضيق هرمز.

كما أعلن، الثلاثاء، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة زمنية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.