قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر دولة مؤسسية، ما يعني أن التواصل بين الجمهور ومؤسسات الدولة أمر عظيم يمنح المواطنين شعورًا بالأمان داخل منازلهم.

وأضاف "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الدولة المصرية مستهدفة من “الخونة والفوضويين والحاقدين على الوطن وأمنه واستقراره”، على حد تعبيره.

وتابع أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام مجلس النواب، رغم ما يحمله من إشارات مثيرة لمخاوف المرحلة المقبلة في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أنه يؤكد أن الدولة المصرية “مستيقظة وواعية”، مؤكدًا أن التحرك المبكر قبل الأزمات يعكس قوة الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن وجود احتياطي استراتيجي من المواد الغذائية يغطي نحو 12 شهرًا يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، إلى جانب جهود وزارة البترول في توفير احتياجات الطاقة والغاز لأشهر عدة، بالتوازي مع استمرار عمليات الاكتشافات، ومنها اكتشافات حقول كبيرة للغاز.

ورأى أن هذه المعطيات تمنح المواطن شعورًا بالاطمئنان، مؤكدًا أن المصريين لم يتخلوا يومًا عن دولتهم، قائلاً: "المواطن يريد الاطمئنان ولما بنصارحه ونواجهه ونقوله الحقيقة يطمئن، عمر المصريين ما خذلوا دولتهم فما بالك بالقائد الوطني اللي انتصر لإرادة الشعب في 30 من يونيو، واللي وقف ودافع عن مؤسسات الدولة المصرية منذ أن كان مديرًا للمخابرات الحربية"، مضيفًا أن رجال الدولة الشرفاء لا هدف لهم سوى حماية الوطن ومواجهة الأزمات والتحديات.



ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للشعب المصري على استجابته للتعامل مع رؤية الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أهمية هذا الدور في دعم جهود الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال استعراض بيان الحكومة حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.