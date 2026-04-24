المشرف على المركز الثقافي الإسلامي: مسجد مصر الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم ويتسع لـ131 ألفا

قال ماهر السيد، المشرف العام على المركز الثقافي الإسلامي، إن مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة بعد الحرمين، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية الداخلية تصل إلى 12 ألف مصلٍ، بينما ترتفع مع الساحات الخارجية إلى نحو 131 ألف مصلٍ.

وأضاف "السيد" عبر برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن المسجد شهد في صلاة عيد الفطر الماضي إقبالًا كبيرًا تجاوز 13 ألف مصلٍ، ما أدى إلى امتلاء المصلى الداخلي وامتداد المصلين إلى الساحات الخارجية.

وتابع أن نظام الصوت في المسجد يغطي نطاقًا يتراوح بين 3 إلى 4 كيلومتر، بما يضمن وصول الأذان والخطبة وكل الشعائر إلى جميع أنحاء الموقع المحيط.

واستكمل أن المسجد يضم 3 مداخل هي المدخل الغربي والشرقي والشمالي، لافتًا إلى أنه مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 3 إنجازات، أبرزها أكبر نجفة في العالم بأبعاد 22 مترًا × 22 مترًا، وهي أثقل نجفة بوزن 25 طنًا مثبتة في هيكل القبة الخرسانية باستخدام 146 واير.

وأشار إلى أن المسجد فيه قبة يبلغ قطرها 30 مترًا، وأعلى منبر في العالم بارتفاع 17 مترًا بما يعادل 6 طوابق، ومزود بمصعد خلفي لصعود الإمام والخطيب.

وأكد أن جميع الأعمال تم تنفيذها بأيادٍ مصرية وبمكونات محلية، بما في ذلك الأخشاب والديكورات والموكيت، موضحًا أن تركيب الأخشاب في الأسقف تم يدويًا على الأرض قبل رفعها وتثبيتها.

وأردف أن المدخل الرئيسي يضم 6 أبواب موزعة على 3 مقاطع، المقطع ببابين والدرفة الواحدة للباب يبلغ ارتفاعها 6 أمتار ويصل وزنها إلى 2 طن وتعمل على أسطوانة دائرية.

ولفت إلى أن العمل بالمشروع تم على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات تضم أكثر من 8 آلاف عامل في الورديّة الواحدة، وأن المسجد مزين بآيات قرآنية وأسماء الله الحسنى، وتم إنجازه بالكامل خلال سنتين ونصف.

