حقائق كبار القادة العسكريين الذين أقيلوا خلال إدارة ترامب

تعد إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان هذا الأسبوع أحدث حلقة في سلسلة عمليات إقالة لكبار المسؤولين العسكريين خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهي عملية تغيير واسعة النطاق ​على نحو غير معتاد في قيادة الدفاع الأمريكية بالتزامن مع الصراعات في ‌الخارج وتزايد المتطلبات الخاصة بالعمليات.

وفيما يلي قائمة بمسؤولين آخرين أقيلوا من جميع مستويات القيادة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في عهد الوزير بيت هيجسيث:



*رئيس أركان الجيش الأمريكي راندي جورج



في الثاني من أبريل نيسان، أقال هيجسيث رئيس الأركان السابق ​راندي جورج دون ذكر أسباب. وقال مسؤولان أمريكيان إن القرار مرتبط بالتوترات بين ​هيجسيث ووزير الجيش دانيال دريسكول.

وغادر جورج منصبه في الوقت الذي كان فيه الجيش ⁠الأمريكي يعزز قواته في الشرق الأوسط استعدادا للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي الشهر نفسه، ​أقيل أيضا الجنرال ديفيد هودن، الذي كان يرأس قيادة التحول والتدريب بالجيش، والجنرال وليام جرين، الذي ​كان يرأس سلاح القساوسة في الجيش.



*اللفتنانت جنرال جيفري كروز



أقال هيجسيث الجنرال جيفري كروز، الذي كان يرأس وكالة مخابرات وزارة الدفاع، في 22 أغسطس آب 2025. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز في ذلك الوقت بأن هيجسيث كان ​قد أمر أيضا بإقالة قائد احتياط البحرية الأمريكية وقائد قيادة الحرب الخاصة البحرية. ولم يتم ​الإفصاح عن أسباب الإقالات.





* الجنرال تيموثي هوف



أقال ترامب الجنرال تيموثي هوف، مدير وكالة الأمن القومي، في الثالث ‌من أبريل ⁠نيسان 2025، في إطار حملة تطهير للأمن القومي شملت، وفقا لمصادر، أكثر من عشرة موظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ولم يتم الإفصاح عن أسباب هذه الإقالات.



* رئيس هيئة الأركان المشتركة سي. كيو براون



أقال ترامب الجنرال سي.كيو براون، وهو جنرال في سلاح الجو، في 21 ​فبراير شباط 2025، في ​عملية تغيير غير مسبوقة ⁠في القيادة العسكرية الأمريكية أطاحت بخمسة آخرين يحملون رتبتي أميرال وجنرال.

كان براون، وهو ثاني ضابط أسود يتولى منصب كبير مستشاري الرئيس العسكريين، يخدم ​لولاية مدتها أربع سنوات كان من المقرر أن تنتهي في سبتمبر ​أيلول 2027.

وأقيلت مع ⁠براون الأميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تشغل موقع رئيس العمليات في سلاح البحرية.



*الأميرال ليندا فاجان



أقيلت الأميرال ليندا فاجان، من منصب قائدة خفر السواحل الأمريكي، في 21 يناير كانون الثاني 2025، في أول ⁠يوم ​كامل من ولاية ترامب الثانية. كانت فاجان أول امرأة بالزي ​العسكري تقود فرعا من فروع القوات المسلحة الأمريكية.



وقال مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن أحد أسباب الإقالة ​هو تركيز فاجان "المفرط" على سياسات التنوع والإنصاف والشمول.