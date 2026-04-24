النفط يقفز بعد تقارير عن غارات وصراع على السلطة بإيران

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خمسة دولارات للبرميل اليوم الخميس عقب تقارير أفادت بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف فوق طهران، وبوجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران.

وبعد الصعود، تراجعت المؤشرات ​عن مكاسبها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار بما يعادل 3.1 بالمئة إلى 105.07 دولار للبرميل . وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام ‌غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.89 دولار عند التسوية أو 3.11 بالمئة إلى 95.85 دولار.



وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استقالة كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، من الفريق الذي يتفاوض مع الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين حول إنهاء الحرب.

واعتُبرت استقالة قاليباف انتصارا للعناصر المتشددة داخل الحكومة الإيرانية.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن الدفاعات الجوية في ​طهران تتصدى لأهداف فوق المدينة. وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة على إيرانيين أكراد معارضين لحكومة ​طهران في قاعدة بالعراق.

ونشرت إيران مقطع فيديو لإظهار إحكام قبضتها على مضيق هرمز تداهم فيه قواتها ⁠الخاصة سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل أن تثمر عن فتح أحد أهم الممرات ​الملاحية في العالم.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أمر البحرية الأمريكية "بإطلاق النار وتدمير" أي قارب يضغ ​ألغاما في المضيق.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة (أجين كابيتال)، إن السوق تتعرض لاضطرابات بسبب التقارير الإخبارية المتضاربة حول قرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار هذا الأسبوع وتهديده بإغراق سفن زرع الألغام الإيرانية.

وأضاف كيلدوف "يسميها البعض لعبة عناوين الأخبار، وأنا أسميها لعبة روليت عناوين الأخبار. وأخشى أن نستيقظ يوما ما وندرك ​أننا في وضع أسوأ بكثير (فيما يتعلق بالإمدادات) وأن الأسعار ستعود إلى مستوى أعلى بكثير".

وفي حين مدد ترامب وقف إطلاق النار بين ​البلدين بناء على طلب من الوسطاء الباكستانيين، لا تزال إيران والولايات المتحدة تفرضان قيودا على مرور السفن عبر المضيق الذي كان يمر منه ‌نحو 20 ⁠بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط حتى اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط.



وقال ترامب دون تقديم أدلة اليوم إن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل كامل" على مضيق هرمز مضيفا أن الممر المائي سيظل "مغلقا بإحكام" حتى تتوصل إيران إلى اتفاق.

واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي. وأبقى ترامب أيضا على الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على التجارة الإيرانية عبر البحر.

لكن شركة ​فورتكسا لتحليل البيانات قالت إن ​نحو 10.7 مليون برميل من ⁠صادرات النفط الخام الإيراني عبرت مضيق هرمز وغادرت المنطقة التي تحاصرها البحرية الأمريكية بين 13 و21 أبريل نيسان.



وأفادت مصادر بقطاعي الشحن والأمن أمس بأن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات على الأقل ​ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، وأعاد توجيه مسارها بعيدا عن المواقع القريبة من الهند ​وماليزيا وسريلانكا.

وقالت المتحدثة ⁠باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب لم يحدد موعدا لانتهاء وقف إطلاق النار الممدد.

وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في دالاس اليوم الخميس إن استطلاعا شمل 120 من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز الطبيعي هذا الشهر أظهر أن 39 بالمئة يتوقعون ⁠عودة حركة ​المرور عبر المضيق إلى طبيعتها بحلول أغسطس آب، و26 بالمئة يتوقعون عودة ​حركة المرور الطبيعية عبر الممر المائي بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

ووفقا للبنك المركزي الأمريكي في دالاس، يعتقد 20 بالمئة من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع بين ​15 و20 أبريل نيسان أن حركة المرور ستعود إلى طبيعتها بحلول مايو أيار.