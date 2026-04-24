مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023

قالت منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) أمس الخميس إن أكثر من 100 مليون جرعة لقاح تم ​توزيعها على 18.3 مليون طفل على مستوى العالم منذ ‌عام 2023، وذلك في إطار حملة عالمية تهدف إلى تعويض التراجع في معدلات تحصين الأطفال الناجم عن الجائحة.

وأطلقت المنظمتان مبادرة خلال أسبوع التحصين العالمي في عام ​2023، ركزت على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس ​سنوات وشملت 36 دولة، واختتمت جهودها في مارس آذار ⁠من العام الحالي.

وقالتا إن حوالي 12.3 مليون طفل لم يتلقوا جرعة ​من قبل ولم يتلقوا لقاحا قط تم تحصينهم ضد أمراض مثل ​الدفتيريا وشلل الأطفال. ولم يتلق نحو 15 مليون طفل لقاح الحصبة قبل الحملة.

وذكرتا أن المبادرة العالمية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها وهو الوصول إلى ما لا ​يقل عن 21 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم أو لم ​يحصلوا على التطعيم الكامل، وأوضحتا أن البيانات النهائية قيد التجميع.

وتأتي هذه الحملة في وقت ‌يقلص ⁠فيه بعض الداعمين التقليديين مثل الولايات المتحدة مساعداتهم، حتى مع استمرار حرمان ملايين الرضع من التطعيم التقليدي كل عام، مما يجعلهم عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال.



قال إفريم ليمانجو رئيس ​قسم التحصين في ​منظمة الأمم ⁠المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أحدث التخفيضات الحادة في تمويل الصحة العالمية "أثرت بشكل خطير على تقديم خدمات التحصين... ومن ​المحتمل أن تبدد التقدم الذي تم تحقيقه بصعوبة".

في العام ​الماضي، ⁠خفض وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كنيدي، المعروف بتشككه طويل الأمد في اللقاحات، الدعم لتحالف جافي الذي يساعد في شراء اللقاحات لأفقر دول العالم. ⁠وقال ​إن جافي يتجاهل قضايا السلامة المتعلقة بالتطعيمات ​التي يوفرها.

ولم يحصل 14.5 مليون طفل تقريبا على التطعيمات الأساسية في عام 2023، وشهدت ​بلدان تمر بأزمات عالمية بعضا من أكبر الانتكاسات.