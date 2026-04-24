مستشار بالأكاديمية العسكرية: القوة العسكرية الصلبة هي التي تؤمن وتحمي الأمن القومي المصري

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الأمن القومي هو استقرار وأمن الوطن والعمل على تنميته، إلى جانب القدرة على مواجهة كل التحديات على الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا وفضاءً.

وأضاف "الألفي" عبر برنامج "اليوم" على قناة "DMC”، اليوم الخميس، أن تحقيق الأمن القومي يتطلب تقوية القوى الشاملة للدولة لمجابهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تنمية شاملة في مختلف أجهزة الدولة تغطي كل أنحاء البلاد.

وتابع أن أولى القوى الشاملة للدولة تتمثل في القوى السياسية والأمنية، موضحًا أن القوى السياسية يتم من خلالها وضع الأهداف المطلوب الوصول إليها، بينما تشمل القوى الأمنية المعلوماتية والمخابراتية التي تؤمن هذه القوى وتدعمها.

واستكمل أن هذه القوى تمكّن الدولة من تحقيق أهدافها، مردفًا أن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية في هذا الإطار، مع وجود ثقة دولية كبيرة في قواها السياسية، من خلال الدبلوماسية التي تدعمها وتعمل على إقناع الدول برؤيتها القائمة على السلام وحل المشكلات عبر التفاهمات والحلول الدبلوماسية والسياسية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الداخلي.

وتابع أن القوى الثانية هي الاقتصادية، والتي تُعد الأهم والداعمة لباقي القوى، مضيفًا أن القوى الرابعة هي الاجتماعية وتشمل جميع مكونات الدولة مثل الأزهر والكنيسة والتعليم والصحة والرياضة في مختلف الاتجاهات.

واختتم بأن آخر هذه القوى هي القوة العسكرية أو “الصلبة”، وهي التي تؤمن وتحمي الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا أن العامل الرئيسي فيها هو الوعي المجتمعي، باعتبار أن أبناء هذه القوى من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية هم في الأساس من أبناء هذا الشعب.

