الرئيس الإسرائيلي يرجئ النظر في طلب العفو عن نتنياهو في محاكمته بالفساد

قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إرجاء النظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعفو عنه في محاكمته بالفساد، مفضلا الضغط على الأطراف للتوصل لاتفاق من شأنه إنهاء القضية بالتراضي، حسبما أعلن مكتبه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هرتسوج كان يتعرض لضغط مكثف من جانب أنصار نتيناهو لإصدار عفو ومعارضيه ومن يشعرون بالقلق بشأن المساواة أمام القانون بعدم العفو عنه. وعلى الأقل، قال هرتسوج للطرفين لا في الوقت الحالي.

وقال مكتب هرتسوج في بيان اليوم الأحد: "كما أوضح في عدة مناسبات، الرئيس إسحاق هرتسوج يعتقد أن تسوية قضايا نتنياهو هي الحل الصحيح والملائم". وأضاف: "التفاوض بشأن مثل هذا الاتفاق يعد جزءا أساسيا من جهود التوصل لإجماع".

وأضاف البيان: "قبل النظر في طلب العفو، يجب بذل كل الجهود للتوصل لاتفاق خارج المحكمة".

وكشف متحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن أن الرئيس إسحاق هرتسوج يحاول بدء وساطة تهدف للتوصل إلى "صفقة إقرار بالذنب" في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمرة منذ 6 سنوات بتهم فساد، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأوضح المتحدث، أن هرتسوج صرح مرارا بأنه يرى في الاتفاق بين الأطراف المشاركة في المحاكمة "حلا لائقا ومناسبا".

وأضاف: "لذلك، يعتقد الرئيس أنه قبل النظر في طلب العفو نفسه، يجب أولا استنفاد كل الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف خارج قاعة المحكمة".

من جانبه، رفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، مشددا على براءته من التهم المنسوبة إليه.

كان الرئيس الإسرائيلي قد رفض دعوات نظيره الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن نتنياهو، في تهم الفساد المنسوبة إليه، مؤكدا أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.