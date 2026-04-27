مسئول إيراني: نستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية ونشيد بدور باكستان في الوساطة

قال القنصل العام لإيران أكبر عيسى زاده، إن بلاده تحتاج إلى الطاقة الذرية فقط لأهداف سلمية، من بينها الاستخدامات الطبية.

وخلال مخاطبته أعضاء معهد الشئون الدولية الباكستاني في جلسة بعنوان "إيران عند مفترق طرق الحرب في الشرق الأوسط" بمكتبة المعهد أمس السبت، أشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، كان قد أكد أن إيران لا تحتاج إلى أسلحة نووية ضمن منظومتها الدفاعية، لكنها تحتاج إلى الطاقة الذرية لأغراض إيجابية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الأحد .

وأضاف أن الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل شنتا هجمات على إيران دون مبرر حقيقى وواضح، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يزالون حتى الآن في حالة دهشة بشأن أسباب تلك الهجمات.

وأكد القنصل العام أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر.