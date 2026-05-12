قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتبع إجراءات قوية وشديدة في التفتيش والرقابة خلال امتحانات الثانوية العامة، من خلال الكاميرات وتكثيف المتابعة داخل اللجان، بهدف تحقيق الانضباط ومنع أي محاولات غش.

وأضاف "زلطة" عبر برنامج "إستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، أن هناك مسئولية مشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور في مواجهة محاولات التحايل والغش، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق بالفعل عقوبات تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة سنتين.

وتابع أن هناك إجراءات استباقية تشمل تفتيشًا دقيقًا قبل دخول اللجان، والكشف عن أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش، إلى جانب تحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان لمتابعة أي تجاوزات ومنع التحايل.

وأشار إلى أن الوزارة تضع نظامًا للحالات الخاصة، مثل الطلاب الذين لديهم زراعة قوقعة أو يستخدمون سماعات طبية مثبتة مسبقًا في قاعدة بيانات الوزارة، حيث يتم إخطار رؤساء اللجان بها.

واستكمل أنه فيما يخص الحالات المستجدة، فتقدم طلب إلى لجنة التطوير التكنولوجي بالوزارة، مع عرض الجهاز الطبي للتأكد من طبيعته والحصول على الموافقة اللازمة، مع إخطار رئيس اللجنة لضمان تنظيم الإجراءات دون تعطيل العملية الامتحانية.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنظيم وليس التضييق، قائلًا: “نطمئن الطلاب وأولياء الأمور.. هي إجراءات تنظيمية فقط لمنع أي محاولات للتحايل”.

وفي سياق آخر، كشف عن استمرار التعاون مع الجانب الياباني في تطوير المناهج، موضحًا أن ليست مناهج يابانية، وإنما هو تطوير مشترك لتحديث المحتوى التعليمي وفق أحدث ما توصل إليه علم الرياضيات والعلوم.

وأشار إلى أن هذا التعاون بدأ بالفعل في مناهج الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، ويستكمل في الصفوف التالية، حيث يشمل تطوير مناهج الرياضيات للصفين الثاني والثالث الابتدائي، والعلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس، مع الاستفادة من الخبرات اليابانية ودمجها داخل المناهج المصرية بما يتناسب مع النظام التعليمي في مصر.