إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت في عدد من الهيئات المحلية في الضفة الغربية إضافة إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استكمال عمليات الفرز والتدقيق.

وقال رامي الحمد الله، رئيس لجنة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة، إن العملية الانتخابية أنجزت في ظروف معقدة للغاية، مشيرا إلى أنها جرت وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأوضح الحمد الله أن الانتخابات شملت 183 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى جانب دير البلح، مبينا أن نحو 522 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم، فيما فازت 197 هيئة محلية بالتزكية.

وأضاف الحمد الله، أن هذه الانتخابات شهدت تطبيق قانون انتخابي جديد للمرة الأولى، يجمع بين نظام القائمة المفتوحة والنظام الفردي، الأمر الذي استدعى تنفيذ برامج توعية واسعة وتدريب كوادر انتخابية لضمان سير العملية بشكل سليم.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في دير البلح، أشار إلى أن اللجنة تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة رغم التحديات، لافتا إلى أن من أبرز الصعوبات عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية، ما دفع القائمين على العملية إلى تصنيع أوراق الاقتراع والصناديق محليا.

وذكر الحمد الله أن نسبة المشاركة بلغت نحو 23%، مرجعا ذلك إلى الاعتماد على سجل مدني غير محدث في ظل تداعيات الأوضاع في القطاع، بما في ذلك النزوح وسقوط ضحايا خلال الفترة الماضية.

وأعرب الحمد الله عن أمله في إجراء الانتخابات المحلية في هيئات أخرى داخل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن وزارة الحكم المحلي ستعمل على دعم المجالس المنتخبة، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشار مصطفى إلى أن الحكومة لم تتلق أي تحويلات مالية من أموال المقاصة منذ نحو عام، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب ذلك.