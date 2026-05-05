المصرية للاتصالات وتايمز للتطوير العقاري توقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

وقعت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة تايمز للتطوير العقارى، لتوفير حلول اتصالات متكاملة وخدمات المدن الذكية في جميع مشروعاتها.

وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية المصرية للاتصالات لتعزيز انتشار خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول المدن الذكية داخل المشروعات العقارية الجديدة، بما يلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية، ويتماشى مع التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وقع المذكرة أدهم قرين، رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة بشركة المصرية للاتصالات WE، واحمد فريد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير العقاري.



وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات "تايمز للتطوير العقارى"، ومد شبكات الألياف الضوئية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية لجميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بمشروعاتها وفق أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة FTTH وذلك لإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة، وغيرها من خدمات المدن الذكية.



وأكد أدهم قرين رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة وكبار العملاء بالمصرية للاتصالات، أن توقيع هذه المذكرة مع شركة تايمز للتطوير العقاري يأتي في إطار حرص الشركة على تطوير القطاع العقاري ودعمه بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وحلول المدن الذكية، ويؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري في مصر.



وأضاف قرين أن المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات فنية متميزة تمكنها من تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء في المشروعات العقارية الحديثة، والاستمتاع بتجربة اتصالات استثنائية، قائمة على السرعة، ما جعلها الشريك المفضل لأكبر المشروعات العقارية في مصر.



من جانبه، أكد احمد فريد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير العقاري، أن هذه المذكرة تعكس التزام شركته بتقديم تجربة أكثر راحة وكفاءة لعملائها في كافة مشروعاتها، وذلك من خلال إتاحة بنية تحتية رقمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتلائم تطلعات عملاء الشركة الراغبين في الاستفادة من التكنولوجيا بكافة أشكالها.



وأضاف: “نسعى في شركة تايمز للتطوير العقاري إلى تقديم مشروعات عصرية متكاملة، كما يأتي التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE كخطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الذكية في مشروعاتنا، ومن المخطط أن تسمح هذه الخطوة لعملائنا بالاستمتاع بتجربة استثنائية قائمة على السرعة، والحلول المبتكرة التي تواكب أحدث المعايير العالمية في المدن الذكية."