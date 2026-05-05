سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف ملعب “الإمارات” في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الحسم والتأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير نظرًا لقوة الفريقين وتقارب المستوى الفني بينهما.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماتيو روجيري، ديفيد هانكو، مارك بوبيل، ماركوس يورينتي.

خط الوسط: أديمولا لوكمان، جوني كاردوسو، خورخي كوكي، جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموح واضح يتمثل في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ما يجعل مواجهة الليلة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويعتمد آرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل، بينما يخوض أتلتيكو مدريد اللقاء تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، باحثًا عن نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه بطاقة العبور إلى النهائي الأوروبي.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطي برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2)، بينما نجح آرسنال في الوصول إلى نصف النهائي عقب تفوقه على سبورتينج لشبونة بنتيجة (1-0).

وينتظر الفائز من هذه المواجهة المتأهل من لقاء القمة الآخر بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في نهائي مرتقب لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026.