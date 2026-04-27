

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن أزمة الطاقة قد تنفرج والأسعار قد تعود قريبة لمستوياتها بعد فتح مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأسعار لا ترتد سريعة.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك من توقع فترات زمنية 6 أشهر والبعض الآخر 10 و 12 شهرا كما حدث سابقا، من أجل عودة أسعار لطبيعتها قبل الحرب.

وأشار إلى أن مصر مرت بأوقات اقتصادية أسوأ في عامي 2022 و2023 وتجاوزت تلك المرحلة، مؤكدا حدوث تحسن نسبي لكنه «ليس كافيا».

وشدد أنه «لابد من وحدة موازنة الدولة»، لافتا إلى أن القطاع الخاص أمام فرصة كبيرة للعوائد في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

وأوضح أن جانبا من الدين تراكم نتيجة عدم وحدة الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ببعض الاستثمارات بدلت فيها الاستثمار بالاستدانة، وكان هناك مجالات يجب على القطاع الخاص أن يقوم بها بدلا من الحكومة.

وذكر أن الاقتراحات الأخيرة لحل مشكلة الدين تتمحور حول علاج «مشكلة الدين وليس أصل الدين»، لافتا إلى وجود مقترحات لمبادلات الديون كما حدث في جزء من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى مبادرات إنسانية لسداد ديون مصر.

وأكد أن المستقبل الاقتصادي لن يتمكن من النمو بمعدل 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص، لا سيما في ظل تنوع الاقتصاد المصري، موضحا أن أزمة مصر تكمن في الإيرادات وتحديات الإنفاق.