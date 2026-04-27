السيطرة على حريق نشب في 4 محلات تجارية بإمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة إمبابة ما أسفر عن تفحمهم، دون وقوع إصابات بشرية.

وتوصلت التحريات إلى أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية لمحل تجاري، ومنها امتدت النيران إلى باقي المحلات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محلات تجارية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى محل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبًا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.