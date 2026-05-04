وزير الخارجية الألماني يستبعد تأثير عدم نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أمن بلاده 

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن اعتقاده بأن التراجع المحتمل من جانب الولايات المتحدة عن نشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا، لا يشكل أي خطر إضافي على الأمن الألماني.

وخلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، قال فاديفول اليوم الاثنين ردًا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع إنه لا يتوقع حدوث "أي نقص" في قدرة الردع التقليدية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "سيتم تعويض ذلك بطريقة أو بأخرى في جميع الأحوال".

وكان المستشار ميرتس صرّح أمس الأحد في برنامج بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني بأنه لم يعد يتوقع حاليًا نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" من المخزون الأمريكي، كما وعد به الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2024.

وقال ميرتس: "كما أرى في الوقت الحالي، لا توجد من الناحية الموضوعية تقريبًا أي إمكانية لدى الولايات المتحدة لتسليم مثل هذه الأنظمة".

ولم يصدر عن الحكومة الأمريكية أي موقف علني حتى الآن بشأن هذه المسألة.

وكان بايدن تعهّد خلال قمة الناتو قبل عامين بنشر صواريخ متوسطة المدى مزودة برؤوس تقليدية في ألمانيا للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، بهدف الردع؛ وهي صواريخ يصل مداها إلى روسيا. كما طرح في عام 2026 إمكانية تزويد ألمانيا بصواريخ "توماهوك" بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، إضافة إلى صواريخ "إس إم-6" وأسلحة فرط صوتية مطورة حديثًا.

وأكد فاديفول أن هذا الانتشار كان مخططًا له مؤقتًا فقط، وأردف: "يجب أن نفهم ذلك كدعوة جديدة لتطوير قدراتنا بشكل أسرع وإتاحتها بأنفسنا. لا يوجد طريق آخر"، مشيرا إلى أن مثال أوكرانيا يوضح أن القدرات العسكرية يمكن تطويرها بسرعة كبيرة.

كان رئيس حزب اليسار الألماني، يان فان آكين، قد رحب بالإلغاء المحتمل لنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في ألمانيا.

وقال فان آكين في برلين اليوم الاثنين: "أعتبر ذلك خبرًا سارًا"، مضيفا أن نشر هذه الصواريخ كان سيعني سباق تسلح جديدًا، ورأى أن "هذه الصواريخ كانت ستجعل ألمانيا أقل أمانًا".