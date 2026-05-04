الزمالك يكشف كواليس أزمة محترف فريق الطائرة ديميتري ياكوفليف

قال شريف صفوت، مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب بنادي الزمالك، إن الروسي ديميتري ياكوفليف، محترف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، غادر القاهرة يوم 22 أبريل الماضي، ولذلك تمت معاقبته، خاصة أن عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى 5 مايو 2026.

وأضاف أن اللاعب لا يتواجد في القاهرة، وأن النادي يمتلك الإثباتات بشأن مغادرته البلاد في التاريخ المذكور، ولذلك تم توقيع غرامة مالية عليه، وسيتم إخطار الاتحادين المصري والدولي بمغادرة اللاعب القاهرة دون إذن مسبق من النادي.

وشدد على أن اللاعب يتبقى له مستحقات الشهر الأخير، خاصة أن عقده مع النادي سينتهي غدًا.

وكان الروسي ديميتري ياكوفليف قد انضم إلى صفوف طائرة الزمالك في يناير الماضي، حتى نهاية الموسم الجاري.