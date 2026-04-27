حرائق غابات ضخمة في جورجيا الأمريكية تتوسع وتدمر عشرات المنازل وسط رياح قوية

قال مسئولون اليوم الأحد، إن أحد حرائق الغابات الكبيرة في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية لا يزال يتوسع، وقد تجاوز الآن مساحة 31 ميلا مربعا (نحو 80 كيلومترا مربعا).

ويستمر حريق "هاي واي 82" في الاشتعال منذ 20 أبريل، وكان قد دمر حتى يوم السبت ما لا يقل عن 87 منزلا. وذكر مسئولون صباح اليوم الأحد أن نسبة احتوائه لا تتجاوز 7%.

ويقع طريق "هاي واي 82" في مقاطعة برانتلي على بعد نحو 35 ميلا (3ر56 كيلومترا) شمال الحدود مع ولاية فلوريدا.

وقال مدير مقاطعة برانتلي، جوي كايسون، في منشور على فيسبوك اليوم الأحد: "الحريق تضاعف حجمه تقريبا الليلة الماضية. إنه حريق ديناميكي سيتأثر بالرياح".

وتوقعت الأرصاد هبات رياح تصل إلى نحو 15 ميلا في الساعة اليوم الأحد.

وأضاف كايسون أنه قد يتم إصدار أوامر إخلاء خلال اليوم، داعيا السكان إلى الالتزام بها، قائلا: "كان لدينا أشخاص لم يغادروا وكادوا يُحاصرون بالنيران .. قد يكون هذا يوما خطيرا آخر مع اشتداد الرياح لاحقا".



