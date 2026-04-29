ماذا قال معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة؟

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة في ظل أهميتها في مشوار الفريق للتتويج بلقب الدوري.

وطالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات من أجل الاستعداد بجدية للقاء المرتقب أمام الأهلي، وشدد على ضرورة غلق ملف مباراة إنبي السابقة.

وأعرب المدير الفني عن ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة المقبل.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما منح لاعبيه بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.