حزب الله يستهدف دبابتيّ ميركافا وتجمّعاً لآليات وجنودٍ إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا دبابتيّ ميركافا إسرائيليتين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان بمحلّقتين انقضاضيّتين، واستهدفوا تجمّعًا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة البيّاضة في جنوب لبنان، بمحلّقتين انقضاضيّتين، ردًّا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

وقال حزب الله في بيان، إنه استهدف اليوم الأربعاء "تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحققوا إصابة مؤكّدة"، وقال في بيان ثان أعلن حزب الله أنه استهدف "دبابتي ميركافا قرب ساحة بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.