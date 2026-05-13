الأميرة البريطانية كاثرين تقوم بأولى رحلاتها الخارجية بعد إعلان تعافيها من السرطان

تقوم الأميرة البريطانية كاثرين بأول رحلاتها الخارجية منذ إعلانها التعافى من السرطان، حيث ستسافر إلى إيطاليا في رحلة تستمر يومين تبدأ اليوم الأربعاء، وتركز على التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتي ستحظى قطعا باهتمام إعلامي واسع.

وسوف تسافر الأميرة المعروفة باسم كيت، إلى ريجو إيميليا في شمال إيطاليا للإطلاع على نهج المنطقة الذي يركز على الطفل إلى التعليم المبكر الذي أصبح نقطة محورية للمعلمين حول العالم.

وتأتي الرحلة في إطار ما وصفه مكتبها بـ"مهمة (دولية) استطلاعية" لاستكشاف المناهج المختلفة لدعم الأطفال ومقدمي الرعاية لهم.

ولم يأت اختيار وجهة أول رحلة خارجية لكيت منذ تشخيصها بالسرطان في 2024 مصادفة، حيث أن تنمية الأطفال في السنوات الأولى هي القضية التي تهتم بها الأميرة التي لديها 3 أبناء والتي ستكون ملكة يوما ما.

وقال قصر كينسنجتون في بيان، إن الرحلة سوف تركز على فكرة أن البيئة والعلاقات الإنسانية المحيطان بالأطفال مهمان لإرساء الأساس لمستقبل قوي وصحي.