ارتكب ثنائي الاتحاد السكندري، محمود علاء ومحمود جنش حارس المرمى، خطأً فادحًا تم إلغاؤه منذ عام 1990، وفقًا لتعديلات قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهدت مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري، وتحديدًا في الدقيقة 42، ارتكاب علاء وجنش خطأً تم إلغاؤه منذ 36 عامًا، عندما أعاد المدافع الكرة بقدمه داخل منطقة الجزاء إلى الحارس، ليقوم الأخير بإمساكها بيده، ما دفع الحكم طارق مجدي لاحتساب مخالفة في واقعة تُعد الأولى من نوعها هذا الموسم في الدوري المصري.

وكان «فيفا» قد قرر إلغاء احتساب المخالفة الخاصة بإمساك حارس المرمى للكرة عندما تعود إليه من زميله بالقدم، وذلك منذ عام 1990.

وتشير نتيجة المباراة، التي ما تزال أحداثها جارية في الشوط الثاني، إلى تقدم وادي دجلة بهدفين دون رد.

وتقام المباراة ضمن منافسات مجموعة الهروب من شبح الهبوط في الدوري المصري الممتاز.