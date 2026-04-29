المران الختامي يحسم موقف زيزو من القمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الأحمر من خوض مباراة القمة، وفقًا لمشاركته في المران الختامي.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في الثامنة مساء بعد غدٍ، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

ويخضع أحمد سيد زيزو لفحوصات جديدة، في ظل شكوته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، بعد مشاركته في مباراة بيراميدز الماضية، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.

وأبدى زيزو جاهزيته لخوض مباراة القمة، إلا أنه يخشى من تفاقم الإصابة أثناء مجريات اللعب، وهو ما يجعله يبحث عن الاطمئنان بشكل أكبر، من خلال الفحوصات والاختبارات البدنية، قبل حسم موقفه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة.