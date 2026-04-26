الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في معارك جنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال إلى مقتل الرقيب عيدان فوكس، البالغ من العمر 19 عامًا، من بيتاح تكفا، وهو جندي في الكتيبة 77 التابعة، جراء إصابته بمسيرة متفجرة خلال معركة في جنوب لبنان.

كما أسفرت العملية عن إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة، وجندي آخر في حالة متوسطة، وآخر في حالة طفيفة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتم إجلاء الجنود الستة المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في معارك لبنان إلى 16 جنديا إسرائيليا منذ بدء الحرب في جنوب لبنان.