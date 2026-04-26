وكالة فارس: عراقجي قدم إلى أمريكا عبر باكستان خطوطا حمراء إيرانية

أفادت وكالة فارس، بأن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى إسلام آبلاد شهدت تقديم رسائل مكتوبة إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، تتناول بعض الخطوط الحمراء لطهران.

وأضافت الوكالة: «تبادل هذه الرسائل لا علاقة له بالمفاوضات، وإنما هو مبادرة من إيران لتوضيح الوضع في المنطقة والإعلان بوضوح عن خطوطها الحمراء».

ونقلت الوكالة، عن مصادر مطلعة قولها إن عراقجي يتصرف في إطار الخطوط الحمراء المحددة والمهام الدبلوماسية لوزارة الخارجية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد متوجها إلى روسيا.

وذكرت الوزارة في بيان: «في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا على رأس وفد دبلوماسي».

وأضافت: «خلال هذه الزيارة، سيلتقي الوزير بكبار المسئولين في روسيا الاتحادية لمناقشة العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية».