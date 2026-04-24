الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع تفاقم مخاوف التضخم بسبب الحرب

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس تحت ضغط المخاوف من أن تؤدي التداعيات التضخمية ​الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4697.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1905 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل نيسان. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من اليوم إلى 4663.69 ​دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة إلى 4724 دولارا.

وقال تاي وونغ، وهو ​متداول مستقل في المعادن إن السجال الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران ⁠أشبه "بنسخة قاتمة" من فيلم (باتلشيب) "السفن الحربية"، مضيفا أن ذلك "يجدد المخاوف من أن وقف إطلاق النار ربما ​ينهار في أي لحظة، مما قد يؤدي إلى صعود قوي في أسعار النفط الخام يضغط على ​أصول أخرى ويدفعها إلى الانخفاض، بما في ذلك الذهب".

وأضاف "اقتراب الذهب من 4900 دولار يوم الجمعة الماضي يبدو الآن ذكرى بعيدة، بعدما تلاشى الزخم الذي كانت تشهده موجة صعود المعادن".

واستعرضت إيران اليوم الخميس سيطرتها على مضيق هرمز من ​خلال تسجيل مصور يظهر قوات خاصة تابعة لها وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد ​انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل أن تفضي إلى فتح أهم ممر ملاحي في العالم.



وأدت الحرب على إيران إلى ‌ارتفاع ⁠أسعار النفط إذ جرى تداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم الخميس.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إذكاء التضخم، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة. وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء ​اقتصاديين أن من المرجح ​أن ينتظر مجلس الاحتياطي ⁠الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) ما لا يقل عن ستة أشهر قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومما زاد الضغط على الذهب، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مما ​جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى، في ⁠حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



في الوقت نفسه، تقدم عدد ⁠أكبر من ​المتوقع من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع ​الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 75.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2008.22 دولار، بعد أن سجل كلاهما أدنى مستوياته ​في أكثر من أسبوع في وقت سابق. وانخفض البلاديوم خمسة بالمئة إلى 1465.23 دولار.