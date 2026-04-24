نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة الـ «BAL»

أكد سيف سمير، قائد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض منافسات تصفيات بطولة إفريقيا للأندية الـ«BAL»، مشيرًا إلى أن اللاعبين وصلوا إلى المغرب منذ عدة أيام وبدأوا التحضير بقوة للمباريات.

وقال سيف سمير في تصريحات رسمية: "وصلنا منذ 3 أيام، ونستعد لمواجهة قوية أمام الإفريقي التونسي في افتتاح مشوارنا، والمباريات العربية دائمًا ما تتسم بالندية والجدية والإثارة".

وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات، لأن تصدر المجموعة يمنحنا أفضلية في الأدوار التالية حتى الوصول للمباراة النهائية".

وأوضح: "بطولة الـ«BAL» هذا العام قوية للغاية، في ظل وجود عدد كبير من المحترفين في كل فريق، وهو ما يزيد من قوة المنافسة".

وأشار سيف سمير إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة والظهور بشكل قوي خلال البطولة.

وأتم سيف سمير تصريحاته قائلًا: "نسعى لإسعاد جماهير الأهلي، ونركز على تحقيق نتائج قوية في التصفيات، إلى جانب الاستعداد لاستكمال مشوارنا المحلي بملاقاة الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر".