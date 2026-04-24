مدرب طائرة الأهلي: هدفنا استعادة بطولة أفريقيا

أكد جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، أن الأحمر يشارك في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة من أجل استعادة اللقب القاري الذي ابتعد عن النادي في الموسم الماضي، وأنه يثق بشدة في خبرات اللاعبين وقدرتهم على تقديم مستويات مميزة خلال البطولة.

وأوضح جوردون أن لاعبي الأهلي يدركون جيدًا أنهم بعد الفوز بكل بطولة يكونون مطالبين بتحقيق البطولة التي تليها، حيث يتساءل الجمهور دائمًا عن موعد الفوز بالبطولة الجديدة، لذا فالفوز بالرباعية المحلية هذا الموسم يضع عليهم ضغوطًا من أجل إضافة اللقب الإفريقي إلى خزائن النادي، مشددًا على أن الجميع مستعد لذلك.

وأشار جوردون إلى أنه يحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، ويعتبر أن أي منافس يواجه هو بطل العالم، لذلك يستعد لكل مباراة بنفس الطريقة، وهذا ما فعله على مدار الموسم بالفعل، لأن هدفه هو الفوز ببطولة إفريقيا ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية ومحاولة تحقيق نتائج مميزة.

وأتم جوردون مايفورث حديثه موجهًا رسالة لجماهير الأهلي بأنهم كما عودوا الفريق بالوقوف خلفه باستمرار طوال الموسم إلى أن تُوج بأربعة ألقاب، عليهم أن يقدموا له كل الدعم على مدار 10 أيام يخوض خلالها الأهلي 9 مباريات من أجل استعادة اللقب الإفريقي، مقدمًا وعدًا للجماهير بأن الفريق سيعود إلى القاهرة وفي حوزته لقب البطولة القارية.