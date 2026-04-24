تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني

تراجعت الأسهم الأمريكية في تداولات متقلبة اليوم الخميس مع تلاشي الآمال في نهاية سريعة للحرب بالشرق الأوسط بينما يعكف مستثمرون على دراسة تقارير أرباح متباينة وعودة مخاوف متعلقة باضطرابات يسببها الذكاء الاصطناعي في قطاع البرمجيات.
وظلت الأسهم دون تغيير تقريبا منذ شددت إيران سيطرتها على مضيق هرمز.
لكن تراجعت الأسهم بعد تقارير أفادت بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لم يعد عضوا في فريق التفاوض. وتفاقمت الخسائر مع ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن غارات جوية في إيران.
وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار لدى إنفراستراكتشر كابيتال أدفيزورز في نيويورك "نحن نلعب لعبة الكراسي الموسيقية بين موسم الأرباح وعناوين الحرب هذه التي من غير المرجح أن تكون رائعة".
وأضاف "نشهد نشاطا كبيرا، وهناك من يسعون إلى تقليل تعرضهم للمخاطر، واستخدام الحرب ذريعة ليس أمرا سيئا".
ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.86 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 7108.04 نقطة عند الإغلاق بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 218.14 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 24439.42 نقطة.
وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 182.45 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 49313.27 نقطة.