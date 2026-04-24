تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني

تراجعت الأسهم الأمريكية في تداولات متقلبة اليوم الخميس مع تلاشي الآمال ​في نهاية سريعة للحرب بالشرق الأوسط بينما ‌يعكف مستثمرون على دراسة تقارير أرباح متباينة وعودة مخاوف متعلقة باضطرابات يسببها الذكاء الاصطناعي في قطاع ​البرمجيات.

وظلت الأسهم دون تغيير تقريبا منذ شددت ​إيران سيطرتها على مضيق هرمز.

لكن تراجعت الأسهم ⁠بعد تقارير أفادت بأن رئيس البرلمان ​الإيراني محمد باقر قاليباف لم يعد عضوا في ​فريق التفاوض. وتفاقمت الخسائر مع ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن غارات جوية في إيران.

وقال جاي هاتفيلد ​الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار لدى إنفراستراكتشر كابيتال ​أدفيزورز في نيويورك "نحن نلعب لعبة الكراسي الموسيقية بين موسم الأرباح ‌وعناوين ⁠الحرب هذه التي من غير المرجح أن تكون رائعة".

وأضاف "نشهد نشاطا كبيرا، وهناك من يسعون إلى تقليل تعرضهم للمخاطر، واستخدام الحرب ذريعة ​ليس أمرا سيئا".

ووفقا ​لبيانات أولية، ⁠نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.86 نقطة أو 0.42 ​بالمئة إلى 7108.04 نقطة عند الإغلاق ​بينما ⁠تراجع المؤشر ناسداك المجمع 218.14 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 24439.42 نقطة.

وانخفض كذلك المؤشر داو ⁠جونز ​الصناعي 182.45 نقطة أو ​0.36 بالمئة إلى 49313.27 نقطة.