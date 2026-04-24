نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال

أكد رودري، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن هدفه هو الوصول لأفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.

وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "إما أن نهدأ، أو لن أصل إلى 32 عامًا.. عليك أن تعرف كيف تُنظّم جهدك، لأن للجسم حدوده".

وأضاف لاعب خط الوسط الإسباني: "عندما انتهت بطولة أوروبا التي فزنا بها، كنتُ منهكًا للغاية من الوصول إلى المراحل النهائية لكل شيء لخمس أو ست سنوات متتالية".

وتابع: "كان الأمر نفسيًا، أكثر من الجانب البدني.. لم أكن أعرف كيف أتعامل مع الأمر في السنوات اللاحقة بسبب الإرهاق الشديد".

وأكمل: "وصلتُ إلى القمة، كدتُ أصل إلى أقصى ما يُمكنني الوصول إليه، وكانت تلك لحظةً أستغلها لإعادة شحن طاقتي مرارًا وتكرارًا".

وأتم رودري تصريحاته قائلًا: "يجب أن يأخذ اللاعبون وقتهم الكافي ولا يستعجلوا الأمور ليكونوا جاهزين مُبكرًا جدًا.. الآن، الهدف التالي لي هو الوصول إلى كأس العالم بأفضل حالة ممكنة".