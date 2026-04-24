يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع غريمه التقليدي فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في السادسة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري المحترفين.

من المقرر أن تقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى الجهاز الفني واللاعبون للفوز بالمباراة في ليلة التتويج بلقب الدوري بعدما حسمه فريق رجال يد الأهلي قبل نهاية البطولة بجولتين.

ويتسلم النادي الأهلي درع لقب الدوري بعد مباراة اليوم، حيث حقق اللقب قبل جولتين من النهاية.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير العام للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.