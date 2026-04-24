شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت بلدتي تولين وخربة سلم وأطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. كما أغار ليلا على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، على أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. واستهدفت منزلا في بلدة تولين في جنوب لبنان، أعقبها قصف مدفعي إسرائيلي استهدف لبلدة.

كما أغار على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارةً على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع، والذي كان قد تم تطبيقه من منتصف 16أبريل.

وجاء وقف إطلاق بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي ردا على هجمات شنها حزب الله على إسرائيل بعد هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت إيران في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.

ولكن لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار.