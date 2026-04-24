سفير السودان بالقاهرة يثمن المواقف المصرية في رعاية الطلاب السودانيين وتسهيل أدائهم للامتحانات

ثمن السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية مواقف الحكومة المصرية في رعاية الطلاب السودانيين وتسهيل أدائهم لامتحانات الشهادة، معربا عن تقدير السودان لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، التي سهلت من تعزيز مسيرة التعليم في السودان وضمان استمرارية الإسهام المرجو في منظومة البناء والتعمير .

جاء ذلك خلال تفقد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سير امتحانات الشهادة السودانية بمركز مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، بحضور مسؤولي مديرية التعليم بمحافظة الجيزة.

وأشاد السفير عماد عدوي بأدوار الإعلام المصري والسوداني في تعزيز مسيرة التعليم والتأكيد علة ضرورة العمل على حشد طاقات الطلاب والشباب للإسهام في الاعمار والتنمية.

وجدد التأكيد على انفتاح السفارة على كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز الوجود السوداني، مؤكدا تطلع السفارة لمواصلة ذات الوتيرة من المبادرات التوعوية لضمان إنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة .

وحيا السفير عماد عدوي أبناء وبنات الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، مثمناً إسهاماتهم في إنجاح امتحانات الشهادة ، مؤكدا حرص السفارة على مواصلة أقسامها لذات التنسيق والتعاون مع كافة مكونات الجالية .