أكد النرويجي ستيج إنجي بيورنبيي، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح يُعد أسطورة حقيقية داخل صفوف "الريدز"، مشيرًا إلى أن اسمه طُرح بالفعل خلال مناقشات داخل نادي رينجرز بشأن مستقبله وإمكانية ضمه.

وقال بيورنبيي، في تصريحات لبرنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة "مودرن MTI"، إن صلاح قدّم مسيرة استثنائية مع ليفربول، ونجح في كتابة تاريخ مميز مع النادي على مدار سنوات طويلة، رغم بعض المناقشات التي دارت حول مستقبله في الفترة الماضية، قبل أن تُحسم الأمور ويواصل التزامه مع الفريق.

وأضاف أن ما قدمه النجم المصري يجعل جماهير ليفربول ممتنة له، مؤكدًا أن الحديث عن خوضه تجربة جديدة يظل أمرًا مطروحًا في ظل رغبته المحتملة في خوض تحدٍ مختلف.

وكشف بيورنبيي عن تداول اسم صلاح داخل أروقة رينجرز، بحكم عمله كمستشار للنادي الاسكتلندي، موضحًا أن مستقبله لا يزال غير واضح، وسط تساؤلات حول وجهته المقبلة.

وتطرق إلى ملف المدير الفني آرني سلوت، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدارة ليفربول لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مشددًا على ولائه الدائم للنادي الذي ارتبط به منذ الطفولة وحتى مسيرته كلاعب.

واختتم تصريحاته بالحديث عن سباق الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي يبدو الفريق الأقوى حاليًا، خاصة مع امتلاكه عقلية الانتصارات، مقارنة بمعاناة آرسنال في حسم المباريات، مرجحًا كفة السيتي للتتويج باللقب.