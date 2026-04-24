سمير فرج: أزمة مضيق هرمز كشفت حجم الانشقاق داخل مراكز القرار الإيرانية

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن العالم عاش يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على أطراف أصابعه، خاصة أن مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران كانت محددة بمدة زمنية، مع انتظار تحركات الوفدين الأمريكي والإيراني إلى إسلام آباد، بالتزامن مع انتهاء المهلة.

وأوضح "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، مساء الخميس، أن ذلك كان يعني احتمالية توجيه ضربة في اليوم التالي، خاصة في ظل حصار مضيق هرمز على إيران، حيث كانت الأوضاع مشتعلة، قبل أن يفاجئ "ترامب" الجميع بتغريدة أعلن فيها تعليق الهجوم على إيران، بسبب انقسامات داخل الحكومة الإيرانية، لحين تقديم مقترح موحد.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، قضى 3 أيام في إيران، محاولًا التواصل مع الأطراف المختلفة، مضيفًا أن هناك انشقاق داخل الإدارة الإيرانية، حيث إن رئيس البرلمان محمد باقر ووزير الخارجية عباس عراقجي في ناحية، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي في ناحية أخرى.

وأضاف أن الخلاف ظهر بوضوح في أزمة مضيق هرمز، حيث أعلن وزير الخارجية فتح المضيق، ثم وجه قائد الحرس الثوري بضرب سفينتين، ما يعكس حالة من التخبط، وفق قوله.

وتابع أن هناك مؤشرات على غياب السيطرة داخل إيران، في ظل ما يتردد بشأن الحالة الصحية للمرشد مجتبي خامنئي، وعدم ظهوره بشكل مباشر، لافتًا إلى أن أي اتفاق لن يكون واضحًا في ظل غياب موقف موحد داخل إيران.



ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول تلهفه لإنهاء الحرب على إيران، قائلاً عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" قبل قليل: "إلى أولئك الذين، وهم أقل عددًا من أي وقت مضى، ممن يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، أو يشاهدون قناة سي إن إن الإخبارية المزيفة، والذين يعتقدون أنني مُتلهف لإنهاء الحرب مع إيران، أرجو أن تعلموا أنني ربما أقل شخص يتعرض لضغوط في هذا المنصب".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.