الأربعاء 6 مايو 2026 12:55 م القاهرة
اليونان: غرق سفينة شحن قبالة سواحل أندروس ونجاة جميع أفراد طاقمها

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 11:49 ص

ذكر خفر السواحل اليوناني أنه أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن التسعة التي جنحت وغرقت قبالة جزيرة أندروس في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسئول، إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من البحر وسبعة آخرين من منطقة صخرية في جزيرة أندروس، مضيفا أنه تم نقل البحارة إلى مستشفى بالجزيرة، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

ونقل المسئول عن قبطان السفينة قوله، إن ليس هناك أفراد آخرين من الطاقم مفقودون.

وأكد مسئول خفر السواحل، أنه لا توجد أي علامات مرئية للتلوث من السفينة، لكن خفر السواحل سينشر حاجزا بحريا كإجراء احترازي.


