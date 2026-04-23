ترامب: لا أفكر في مهاجمة إيران بسلاح نووي

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتبكا لدى سؤال صحفي له عما إذا كان يدرس مهاجمة إيران بأسلحة نووية.

وقال ترامب غاضبا: "كلا، لا أفكر في هذا، ولسنا بحاجة إليه. لماذا نحتاجه؟ لم يتم طرح سؤال غبي كهذا؟".

وأضاف: "لن نستخدم سلاحا نوويا، لقد دمرناهم تماما بدونه بطريقة تقليدية للغاية. لا، لن أستخدمه. لا يجب السماح باستخدام أي طرف لسلاح نووي مطلقا".

وأشار ترامب إلى أنه لن يتم دفعه لإنهاء الحرب لدى استمرار المفاوضات مع إيران، وقال: "لا أريد أن أتعجل"، ولفت إلى أن القيادة الإيرانية تشهد "اضطرابات".

وعارض ترامب في حديث مع الصحفيين في المكتب البيضاوي أيضا أسئلة حول أن الصراع تجاوز الجدول الزمني الذي يتراوح ما بين 4 و6 أسابيع الذي وضعه هو ومساعدوه للحرب.

وأوضح: "لقد قضينا على البلاد عسكريا في الأسابيع الأربعة الأولى. لقد قضيت عليها عسكريا. كل ما نفعله الآن أن نسترخي ونرى الاتفاق (الذي سنبرمه). وإذا لم يرغبوا في إبرام اتفاق، سأكمل القضاء عليهم عسكريا".



