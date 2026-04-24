مسؤول أمريكي: واشنطن قلقة من البنية التحتية الصينية في الأرجنتين

عبر توماس دينانو وكيل ​وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون ‌الحد من التسلح والأمن الدولي عن قلق الولايات ​المتحدة بشأن بعض ​مشاريع البنية التحتية الصينية في ⁠الأرجنتين، وذلك خلال ​مؤتمر صحفي عقده في مقر ​إقامة السفير الأمريكي في بوينس آيرس.

وأضاف أن البلدين يجريان ​حاليا محادثات للتنسيق بشأن ​المعدات العسكرية وتدريب قوات إنفاذ ‌القانون.

وتابع "علينا، ⁠مثل الأرجنتين، أن نوازن بين مصالحنا التجارية ومصالحنا الأمنية الوطنية... وهذا تحد ​حقيقي".



وتعد ​الصين ⁠شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة وللأرجنتين.

وقبل ​بوينس آيرس، كان دينانو ​في ⁠تشيلي، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستوقع ⁠اتفاقيات ​مع الولايات المتحدة ​بمجالي الأمن والتعدين.