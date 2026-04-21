ارتفاع أسعار النفط وتراجع بسيط الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد تصاعد التوترات مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن تحركات الأسعار حاليا أقل حدة مقارنة بمستوياتها في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت يوم 28 فبراير الماضي. وفي بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنيويورك تراجعت الأسهم الأمريكية بنسبة بسيطة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2ر0% فقط، عن أعلى مستوياته على الإطلاق، ليسجل ثاني تراجع له خلال 14 يوما، بعد مهاجمة القوات الأمريكية لسفينة تجارية تحمل علم إيران والاستيلاء عليها في مطلع الأسبوع الحالي، بدعوى أن السفينة كانت تحاول الإفلات من الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 4 نقاط أي بأقل من 1ر0%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر0%.

وفي سوق النفط ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 6ر5% إلى 48ر95 دولارا للبرميل، بسبب المخاوف من استمرار منع إيران لتدفق النفط من دول الخليج بمنع مرور ناقلات الخام من مضيق هرمز.

ويختلف الموقف في الأسواق الآن بصورة جذرية عنه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عندما ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، في حين تراجعت أسعار النفط بشدة عقب إعلان إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي فتح مضيق هرمز "بالكامل" قبل أن تعود إيران يوم السبت لإعلان إغلاق المضيق بسبب استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

ورغم ارتفاع أسعار النفط اليوم مازالت أقل كثيرا من أعلى مستوياتها في بداية الحرب وكان 119 دولارا للبرميل، لكنها أعلى كثيرا من مستواها قبل نشوب الحرب وكان في حدود 70 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه مازال مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أعلى من مستوياته قبل الحرب.

تشير التحركات الهادئة نسبيا للأسهم الأمريكية اليوم إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران يعيد تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وأنه من مصلحة كلا البلدين الاقتصادية إنهاء الحرب.

في الوقت نفسه تراجعت أسهم الشركات كثيفة استهلاك الوقود، مسجلةً بعضا من أكبر الخسائر في وول ستريت عقب ارتفاع أسعار النفط الخام، كما كان الحال طوال معظم فترة الحرب.

وانخفضت أسهم شركة نورويجيان كروز لاين هولدنجز لسفن الركاب بنسبة 5ر3%، وتراجع سهم منافستها رويال كاريبيان جروب بنسبة 1ر1%.

كما تراجع سهم شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز بنسبة 8ر2%، وسهم منافستها أمريكان أيرلاينز بنسبة 2ر4%، بعد إعلان الأخيرة عدم اهتمامها بالاندماج مع يونايتد أيرلاينز. وكانت أسهم شركات الطيران قد ارتفعت الأسبوع الماضي عقب تقرير أفاد بأن يونايتد ترغب في الاندماج مع منافستها.

في المقابل ارتفع سهم توب بيلد الموزعة لمواد العزل والبناء، بنسبة 4ر19% بعد إعلان استحواذ كيو.إكس.أو عليها في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار.

وقالت كيو.إكس.أو الصفقة ستجعلها ثاني أكبر شركة منتجات البناء مدرجة في البورصة في أمريكا الشمالية. وانخفض سهمها بنسبة 1ر3٪.