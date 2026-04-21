حذر الإعلامي محمد علي خير من تداعيات ارتفاع نسب الطلاق في مصر، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تثير خوفه بشأن مستقبل "مؤسسة الزواج" لدى الشباب.

وأشار “خير” عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، مساء الاثنين، إلى أن عدد الزيجات في مصر يصل سنويًا إلى نحو 900 ألف حالة، في مقابل تسجيل نحو 274 ألف حالة طلاق خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يمثل قرابة 30% من إجمالي الزيجات.

وأضاف: “أنا خايف على مؤسسة الزواج، وأخشى من تراجعها كمفهوم لدى الشباب”، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى التنصل من الالتزامات القانونية مثل النفقة، لكن يجب تحقيق توازن في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يشمل حقوق الطرفين.

وشدد على أهمية منح الأب حقه في رؤية أبنائه، بما في ذلك الاستضافة والإقامة، قائلًا: “هو أبوه والولد من صلبه”، مطالبًا بأن تقابل أحكام النفقة بضوابط أحكام حقوق الرؤية.

وأردف أن هناك حالة انتشارها في المجتمع ووسائل الإعلام قد يدفع بعض الشباب إلى العزوف عن الزواج أو الاتجاه إلى أشكال غير رسمية من العلاقات، والزواج العرفي، أو حتى رفض فكرة الإنجاب مستقبلًا.



ودشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.