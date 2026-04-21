نفى الإعلامي عمرو أديب، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر «إم بي سي مصر» إن الخبر المتداول على «السوشيال ميديا» والذي يزعم وفاة الفنان الكبير هاني شاكر «غير صحيح».

وأكد أن الشائعة غير صحية، متابعا: «نعم، هو في حالة حرجة أو صعبة، ولكنه حي يرزق، والأعمار بيد الله، وكل شيء ممكن أن يحدث».

ونفت نقابة الموسيقيين وفاة الفنان هاني شاكر، بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول رحيله خلال الساعات الماضية.

وأكد مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي للنقابة، أن ما يتم تداوله بشأن وفاة الفنان هاني شاكر غير صحيح، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والدعاء له بالشفاء.

وعانى الفنان هاني شاكر من التهابات مزمنة في القولون أدت إلى حدوث نزيف حاد تطلب استئصال جزء من الامعاء، قبل أن يتعرض لمضاعفات شديده أدت إلى الانتكاسة وفشل في الجهاز التنفسي تطلب نقلة للعناية المركزة.