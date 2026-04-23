البيت الأبيض: واشنطن تريد ردا إيرانيا موحدا على مقترحاتها لإنهاء القتال

قالت المتحدثة باسم ⁠البيت الأبيض ‌كارولين ليفيت، مساء الأربعاء، إن ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب ⁠في رؤية رد "موحد" من القيادة ​الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء القتال.

وأوضحت ليفيت، للصحفيين، ⁠أن ترامب ​لم ​يحدد مهلة لإنهاء ‌تمديد وقف إطلاق النار ​الذي أعلنه الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت ليفيت، في ⁠مقابلة ‌مع قناة "فوكس نيوز"، أن إيران مطالبة بالموافقة ‌على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن ​مفاوضات إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحديث عن وجود مهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام أمام إيران لإبرام اتفاق "غير صحيح".