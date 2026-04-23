البيت الأبيض: واشنطن تريد ردا إيرانيا موحدا على مقترحاتها لإنهاء القتال

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية رد "موحد" من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء القتال.
وأوضحت ليفيت، للصحفيين، أن ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحديث عن وجود مهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام أمام إيران لإبرام اتفاق "غير صحيح".