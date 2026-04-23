هيئة البث الإسرائيلية: استياء من القرار الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أفادت مصادر إسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت مسئولين في إسرائيل، مساء الثلاثاء، بأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران سيستمر حتى يوم الأحد، وذلك رغم أن ترامب لم يحدد مدة التمديد في إعلانه عبر منشور على منصة "تروث سوشيال".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن القرار الأمريكي أثار امتعاضا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، في ظل غياب تنسيق مسبق بين الجانبين.

وذكرت أن ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاقات مع إيران حتى يوم الأحد، وليس الاكتفاء بإجراء مفاوضات، وفق ما أخطر به المسئولون الأمريكيون دوائر صنع القرار في إسرائيل.

كما أفادت الهيئة أن هناك حالة وصفتها بالـ"فوضى" في واشنطن، إذ قال مسئولون إسرائيليون إنهم "يُطلعون في الآونة الأخيرة على خطوات ترامب فقط عبر الأخبار ومن خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي".

من جهتها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المهلة المحددة حتى يوم الأحد تتزامن مع الوقت المتوقع لوصول حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة إلى المنطقة، في مؤشر على استمرار الاستعدادات العسكرية إلى جانب المسار الدبلوماسي.

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يعقد الخميس، مشاورات إضافية لبحث هذه التطورات، واستكمال الجاهزية على المستويين الدفاعي والهجومي.

وذكرت القناة، أن التوصل إلى اتفاق يبدو مستبعدا دون تقديم أحد الطرفين "تنازلا دراماتيكيا"، معتبرة أنه في ظل المعطيات، يُنظر إلى الخيار العسكري باعتباره "السيناريو الأرجح".