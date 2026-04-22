إبراهيم عادل يكشف كواليس مفاوضات الأهلي: النني وسيط ورسالة لسيد عبدالحفيظ

كشف إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي معه قبل انتقاله للاحتراف في أوروبا.

وأوضح اللاعب، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورتس»، أن الأهلي حاول التواصل معه أثناء تواجده في الدنمارك، مشيرًا إلى أن محمد النني لعب دور الوسيط في نقل رغبة النادي في التعاقد معه.

وأضاف عادل أن النني أبلغه برغبة سيد عبدالحفيظ في الحديث معه، ليرد عليه قائلًا: «سلملي على كابتن سيد»، مؤكدًا تقديره الكبير للنادي الأحمر.

وأشار إلى أن اللعب للأهلي يُعد حلمًا لأي لاعب، لكنه كان يمتلك هدفًا واضحًا في تلك الفترة، وهو العودة للاحتراف الأوروبي، ما دفعه لاتخاذ قراره بالاستمرار في رحلته خارج مصر.